Фон дер Ляйен оценила последствия победы России на Украине в исторических масштабах

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России в конфликте на Украине изменит ход истории в Европе. Ее слова с выступления в Европарламенте приводит РИА Новости.

Как заявила фон дер Ляйен, победа Владимира Путина на Украине не просто изменит карту мира, но изменит «ход истории Евросоюза».

«Наш союз больше никогда не сможет быть прежним», — подчеркнула она.

Ранее глава фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз. Она призвала европейцев прийти на выборы и «укрепить политический центр», поскольку президент Россия якобы хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу».

До этого глава Еврокомиссии призвала отказаться от нейтралитета по поводу украинского конфликта, заявив, что в ЕС не должно оставаться «серых зон» в его оценке.

Ранее фон дер Ляйен заявила о намерении бороться с «друзьями Путина» в Европарламенте.