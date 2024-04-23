Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помощника немецкого депутата задержали по обвинению в шпионаже в пользу Китая

Bild: помощника депутата от АдГ задержали по обвинению в шпионаже в пользу Китая

close
100%
Sebastian Willnow/Global Look Press

Полиция Дрездена задержала помощника депутата от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и члена Европарламента Максимилиана Краха по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Bild.

«Полиция Дрездена задержала одного из сотрудников депутата Европарламента и члена «Альтернативы для Германии» («АдГ») Максимилиана Краха», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что помощника Краха зовут Цзянь Г. По данным немецких правоохранителей, он передавал в Китай данные о функционировании Европейского парламента. Федеральная прокуратура также обвиняет Цзяня Г. в шпионаже за оппозиционным движением КНР.

Около десяти лет назад он самостоятельно связался с властями ФРГ с тем, чтобы предложить свои услуги информатора, однако получил от Берлина отказ, поскольку в Германии Цзяня Г. «подозревали в двойной работе», пишет Bild.

Цзянь Г., сообщает издание, является доверенным лицом депутата Краха с 2019 года, когда немецкий политик прошел в Европарламент.

22 апреля генпрокуратура Германии сообщила о задержании трех немецких граждан, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая. По версии германской Генпрокуратуры, один из задержанных «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле». Предполагается, что немцы сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 года, а также нарушали Закон о внешней торговле.

Ранее в Британии заявили, что Китай стал более агрессивным и напористым в последние годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами