На Западе объяснили переход инициативы в СВО России

Россия забрала инициативу в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине из-за недостатка снарядов и провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Financial Times.

Издание констатирует, что Вооруженные силы РФ продвигаются не так стремительно, как в начале СВО в марте-феврале 2022 года, но «добиваются небольших и устойчивых успехов на юге и востоке Украины».

По данным Центра оборонных стратегий Украины, целью России является взятие под контроль всей территории ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также установление контроля над Днепропетровской и Харьковской областями Украины за чуть менее, чем три года.

«Войска Кремля пользуются истощающимися запасами артиллерии и боеприпасов на Украине, в то время как Вашингтон медлит с критически важной будущей военной поддержкой Киева, а ЕС пытается восполнить этот пробел. Но отсутствие на Украине надежных, многоуровневых оборонительных линий является еще одной причиной того, что российская армия смогла уверенно продвигаться вперед и захватывать меньшие участки территории вдоль 1000-километровой линии фронта», — отмечают британские журналисты.

До этого немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

Ранее американские СМИ заявили о готовящемся наступлении ВС России в Харьковской области.