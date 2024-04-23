В Совфеде призвали ввести «жесточайшие санкции» против Молдавии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал ввести «жесточайшие санкции» против Молдавии в связи преследованием представителей оппозиции со стороны официального Кишинева. Его слова приводит «Парламентская газета».

Сенатор подчеркнул, что ситуация с преследованием оппозиционных политиков демонстрирует, что «хваленая западная демократия, свобода слова, печати, собраний на поверку оказывается блефом», а Молдавия идет по стопам Украины.

В связи с этим он призвал «вводить жесточайшие санкции против таких соседей, как официальный Кишинев».

«Молдавский народ сам должен разобраться с нынешней властью во главе с гражданкой Румынии госпожой Санду. А чтобы так произошло, молдаване должны понять со всей очевидностью — дружить с Россией намного лучше, чем враждовать», — сказал Джабаров.

В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. По словам депутата Таубер, пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Некоторым людям стало плохо — им понадобилась помощь медиков. Кроме того, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Ей пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозицию Молдавии обвинили в намерении дестабилизировать ситуацию в стране.