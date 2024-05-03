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Эксперт объяснил, как поведет себя Запад после прекращения полномочий Зеленского

Политолог Голубь: НАТО может ввести войска на Украину после 21 мая

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Liesa Johannssen/Reuters

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь в эфире Tsargrad.tv напомнил, что 21 мая прекращаются полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского. Но даже несмотря на это, по его словам, Запад не будет готов ни к поражению, ни к переговорам.

«Он (Запад — «Газета.Ru») отчетливо осознает, что в новых условиях самостоятельно удержать фронт ВСУ, скорее всего, не смогут, но не готов ни к поражению, ни к переговорам. Поэтому и вводится ограниченный контингент НАТО. Или в расчете, что наше руководство не осмелится по нему ударить и откажется от наступления, или, напротив, с целью спровоцировать удар и перейти к полноценному конфликту», — сказал Голубь.

Он добавил, что 21 мая — день, когда Украина превратится из соседней страны в территорию, управляемую узурпаторами.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов до этого предположил, что на Украине после 21 мая может произойти госпереворот с последующим установлением военной диктатуры. По его словам, Зеленский понимает вероятность подобного сценария, в связи с чем может планировать побег из страны.

Ранее Зеленского обвинили в узурпации власти из-за отмены выборов.

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