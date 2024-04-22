Зеленский допустил переговоры Украины и России после саммита в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

Украинский лидер сделал прогноз, как может закончиться саммит по Украине в Швейцарии.

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что проводить мирную конференцию об урегулировании украинского конфликта без участия России бессмысленно.

22 апреля Швейцария до сих пор никому не направила приглашения на конференцию по Украине в июне под Люцерном.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее Зеленский назвал «странными» слова папы Римского о переговорах с Россией.