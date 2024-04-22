Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Зеленский допустил переговоры Украины и России после саммита в Швейцарии

Зеленский допустил, что Украина может начать переговоры с Россией

close
100%
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

Украинский лидер сделал прогноз, как может закончиться саммит по Украине в Швейцарии.

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что проводить мирную конференцию об урегулировании украинского конфликта без участия России бессмысленно.

22 апреля Швейцария до сих пор никому не направила приглашения на конференцию по Украине в июне под Люцерном.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее Зеленский назвал «странными» слова папы Римского о переговорах с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами