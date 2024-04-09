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В Совфеде иронично прокомментировали встречу Кэмерона с Трампом по Украине

Сенатор Пушков иронично высказался о встрече Кэмерона с Трампом по Украине

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков иронично прокомментировал встречу главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона с Дональдом Трампом, на которой обсуждалась Украина. В своем Telegram-канале он обозначил публикацию как «иронический пассаж на метания европолитиков вокруг Украины».

Парламентарий процитировал Кэмерона, которому «ясно, что Украина должна победить» в конфликте с Россией. Но ему также ясно, что без выделения 60 млрд от США Киев «не победит», отметил сенатор.

«Поэтому у него возникла ясность, что надо ехать к Трампу и уговаривать его дать сигнал республиканцам в конгрессе не блокировать пакет помощи Украине. Однако у Трампа есть ясность, что уступать Кэмерону не надо, поскольку Украина, ясное дело, территории не вернет и войну даже с помощью США не выиграет, она просто продлится дольше», — написал Пушков.

В связи с этим, Трамп, «скорее всего, эту мутную тему с Кэмероном замял для ясности», говорится в публикации.

«В итоге ясность насчет помощи США так и не возникла. Тот случай, когда все всем ясно, а ясности как не было, так и нет», — констатировал политик.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в США встретился с кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом и обсудил события на Украине и НАТО.

Ранее в конгрессе США раскрыли обещание спикера Джонсона по Украине.

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