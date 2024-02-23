Премьер Израиля представил план послевоенного урегулирования в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа, передав его военно-политическому кабинету страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы правительства Дмитрий Гендельман, дополнив пост соответствующим документом.

«Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме», — подчеркнул он.

При этом в плане отмечается, что еврейское государство намерено продолжать боевые действия до достижения своих целей. В частности, речь идет о возвращении израильских заложников и уничтожении властной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.

Ожидается, что после этого бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжат пользоваться «оперативной свободой» на территории сектора Газа. Более того, еврейское государство планирует сохранить так называемую «зону безопасности» у границы с палестинским анклавом.

Также Нетаньяху предложил создать «заслон» на границе сектора Газа с Египтом, который должен помешать поставкам контрабандных товаров в палестинский анклав. В целом документ предполагает полную демилитаризацию указанной территории с сохранением оружия, необходимого для поддержания порядка.

Кроме того, премьер-министр Израиля выступил за передачу власти в секторе Газа «местным силам» с административным опытом. Важным условием является отсутствие у будущих руководителей палестинского анклава связей с организациями, поддерживающими террор еврейского государства.

«Восстановление сектора Газа станет возможным после его демилитаризации и начала процесса дерадикализации. Планы восстановления будут осуществляться на деньги и под руководством государств, приемлемых для Израиля», — уточняется в документе.

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