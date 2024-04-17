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Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на резонансный закон об иностранных агентах. Об этом она заявила в интервью «Би-би-си», передает ТАСС.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям ЕС», — подчеркнула она.

До этого стало известно, что Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран ЕС, Соединенных Штатов и Великобритании в связи с ситуацией в стране.

До этого в парламенте Грузии попытались сорвать заседание во время обсуждения закона об иноагентах. Вечером 16 апреля в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах появился спецназ МВД Грузии. До этого митингующие устроили драку с сотрудниками полиции. В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах.

Ранее президент Грузии назвала правящую партию «русской мечтой».

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