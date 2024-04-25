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В Молдавии рассказали, что Запад поощряет Кишинев совершать беззакония

Экс-премьер Молдавии Кику: Запад поощряет Кишинев к новым беззакониям

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Reuters

Запад вмешивается в дела Молдавии, при этом поощряя нынешние власти республики к новым преступлениям и беззакониям, в первую очередь к коррупции. Об этом заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику в беседе с порталом Deschide.md.

«Злонамеренное вмешательство во внутренние дела Республики Молдова исходит не только с Востока… Я не думаю, что партнеры (на Западе – прим. ред.) не видят коррупционных схем в энергетической системе или в управлении государственными активами», - подчеркнул он, отметив, что действующие власти Молдавии трактуют молчание западных стран на фоне упомянутых преступлений как «потворство и поощрение нового беззакония».

До этого депутат парламента Молдавии Денис Уланов заявил, что силовики в аэропорту Кишинева провели обыски примерно у 140 участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля.

По его словам, у людей забрали личное имущество, телефоны, все то, что, по мнению молдавских властей, могло угрожать национальной безопасности.

Ранее Молдавия выступила против учений российских миротворцев в Приднестровье.

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