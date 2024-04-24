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Россиянам объяснили, где лучше всего носить Георгиевскую ленту

Депутат Занко: Георгиевскую ленту не стоит носить на сумках и привязывать к авто

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Александр Кряжев/РИА Новости

24 апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая продлится до 9 мая. Председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Ольга Занко в интервью «Парламентской газете» призвала бережно относиться к знаку уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне.

«Мы призываем носить Георгиевскую ленту с уважением. Лучшее место для нее — на груди  у самого сердца. Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей», — сказала Занко.

Она подчеркнула, что важно помнить об историческом опыте страны, о силе духа и единстве, которые всегда помогали нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания.

Накануне сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате.

По ее словам, такое решение принято из соображений безопасности.

До этого руководство Брянской области решило отменить парад и праздничный салют, которые традиционно проводятся в День Победы. Представители властей отметили, что 9 Мая будет отмечаться в локальном формате. Торжественные мероприятия пройдут в парках, скверах и учреждениях культуры.

Ранее в Молдавии напомнили о запрете ношения Георгиевских лент в День Победы.

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