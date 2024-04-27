Военный эксперт назвал цели Запада на Украине

Запад хочет опустошить землю Украины, заселить ее мигрантами и выкачать полезные ископаемые. Такое предположение в беседе с kp.ru высказал международный военный эксперт Александр Артамонов.

«Украина — безумно богатая страна. Оказывается, еще в 1968 году писали, что в реках там попадаются микроалмазы. То есть где-то есть выход алмазоносной руды. Уран там в хороших промышленных масштабах — 16 разведанных месторождений. На него Франция облизывается. Сланцевый газ, нефть. Да, Украина нужна своими ресурсами», — сказал Артамонов.

Он добавил, что соответствующая стратегия Запада разработана очень давно. Россия же, по его словам, хочет изжить НАТО из Евразии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова до этого заявила, что Россия внимательно наблюдает за всеми маневрами НАТО и воспринимает ее тренировки и риторику как элементы гибридной войны.

По словам дипломата, альянс пытается оказать давление на Москву, а также втянуть в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы и заставить РФ отказаться от достижения целей специальной военной операции. При этом Захарова отметила, что у России достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и защитить свои интересы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу солидарны с Германией и Великобританией в вопросах пресечения «враждебной деятельности» России на их территории.