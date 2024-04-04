Высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил в беседе с изданием Politico, что американские истребители F-16 уже не подойдут украинской армии в условиях 2024 года.

Он пожаловался, что Киеву часто не передают те или иные системы вооружения своевременно, а когда украинская сторона все же получает их, то они «уже неактуальны».

«Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», — сказал военный.

2 апреля представитель Военно-воздушных сил США сообщил, что 12 пилотов ВСУ проходят обучение по управлению истребителями F-16 в американском штате Аризона.

До этого издание InfoBRICS написало, что западные страны столкнутся с рядом проблем в случае передачи Киеву американских истребителей F-16, поскольку аэродромы соседних с Украиной стран, где могут располагаться самолеты, окажутся законной целью Вооруженных сил РФ.

Ранее в ВСУ отвергли заявления, что F-16 не изменят ход российско-украинского конфликта.