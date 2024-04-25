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В Латвии сочли, что латышам вредно изучать русский язык

Латвийский политик Парадниекс: изучать русский язык латышам вредно

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РИА Новости

Изучение русского языка необходимо запретить жителям Латвии, поскольку его изучение вредно. Об этом заявил советник партии Латвии «Национальное объединение» Имантс Парадниекс, его слова приводит портал Press.lv.

«Я соглашусь с мнением, что изучение русского языка латышам нужно запретить, потому что это даже (условно) вредно... Русский язык - это то, что меняет образ мышления, ментальность», - считает Парадниекс.

При этом, как отмечается в сообщении портала, сам Парадниекс не отрицает, что строил бизнес в Москве и ранее служил в российской армии.

23 апреля власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Ранее сообщалось, что в Эстонии планируют закрыть русские версии сайтов министерств.

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