В Латвии сочли, что латышам вредно изучать русский язык

Изучение русского языка необходимо запретить жителям Латвии, поскольку его изучение вредно. Об этом заявил советник партии Латвии «Национальное объединение» Имантс Парадниекс, его слова приводит портал Press.lv.

«Я соглашусь с мнением, что изучение русского языка латышам нужно запретить, потому что это даже (условно) вредно... Русский язык - это то, что меняет образ мышления, ментальность», - считает Парадниекс.

При этом, как отмечается в сообщении портала, сам Парадниекс не отрицает, что строил бизнес в Москве и ранее служил в российской армии.

23 апреля власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Ранее сообщалось, что в Эстонии планируют закрыть русские версии сайтов министерств.