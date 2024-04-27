Политолог объяснил, почему страны Балтии саботируют транзит грузов из РФ

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова о том, что Финляндия и страны Балтии намеренно саботируют прохождение грузов на границе.

По мнению эксперта, дело может быть не только в попытках навредить российской экономике, но и в прямой провокации.

«Существует план втягивания Белоруссии и России в вооруженный конфликт, чтобы на помощь пришли Финляндия, Польша, а затем и НАТО», — предположил политолог.

Накануне Давыдов обвинил страны Балтии и Финляндию в «саботаже» международной торговли и умышленном создании очередей из фур на границе с Россией. Наиболее сложная ситуация, по его словам, сложилась на границе с Латвией, где в очереди стоят около 2 тыс. большегрузов. Латвийские таможенники же, по заявлению главы ФТС, используют метод «итальянской забастовки» и пропускают лишь 100 машин в сутки. Ведомство уже обратилось во Всемирную таможенную организацию, но там попросили «не политизировать» ситуацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко рассказал, какие страны становятся плацдармом НАТО.