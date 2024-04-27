Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему страны Балтии саботируют транзит грузов из РФ

Политолог Перла: Финляндия и страны Балтии намеренно провоцируют Россию

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова о том, что Финляндия и страны Балтии намеренно саботируют прохождение грузов на границе.

По мнению эксперта, дело может быть не только в попытках навредить российской экономике, но и в прямой провокации.

«Существует план втягивания Белоруссии и России в вооруженный конфликт, чтобы на помощь пришли Финляндия, Польша, а затем и НАТО», — предположил политолог.

Накануне Давыдов обвинил страны Балтии и Финляндию в «саботаже» международной торговли и умышленном создании очередей из фур на границе с Россией. Наиболее сложная ситуация, по его словам, сложилась на границе с Латвией, где в очереди стоят около 2 тыс. большегрузов. Латвийские таможенники же, по заявлению главы ФТС, используют метод «итальянской забастовки» и пропускают лишь 100 машин в сутки. Ведомство уже обратилось во Всемирную таможенную организацию, но там попросили «не политизировать» ситуацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко рассказал, какие страны становятся плацдармом НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами