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На Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение армии РФ

Кулеба: американская военная помощь Украине не остановит продвижение ВС России

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Tobias Hase/Global Look Press

Военная помощь США не сможет остановить продвижение российских сил. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба британскому изданию The Guardian.

«Ни один пакет [помощи] не сможет остановить русских», — сказал министр.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, западным странам нужно увеличить производство вооружений, поскольку Россия опередила их в этом направлении.

Кулеба признался, что, когда он сравнивает результаты наращивания ОПК России и Запада, то допускает мысль, что с ЕС и США «что-то не так».

24 апреля сенат конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и конфискации российских замороженных активов в США. Пакет помощи союзникам рассчитан на $95 млрд. Из них почти $61 млрд будут предоставлены Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что несмотря на выделение ВСУ пакета помощи со стороны Вашингтона, США показали Европе, что не будут бесконечно выписывать Киеву чеки.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

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