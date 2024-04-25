В Пентагоне считают, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление

Пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов в размере 61 млрд не позволит провести Киеву широкомасштабное наступление. Об этом пишет AFP со ссылкой на неназванного сотрудника Пентагона.

«Украинские войска уже долгое время нормируют свои боеприпасы, нормируют свои ресурсы. Поэтому российские войска, по сути, перехватили инициативу», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Вооруженным силам Украины «нужно будет достаточно сильно перестроиться», чтобы принять новые поставки и обеспечить защиту своих позиций.

«Поэтому я не прогнозировал бы ни одного широкомасштабного наступления в ближайшей перспективе», — подчеркнул представитель Пентагона.

До этого газета Politico писала, что военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит Киеву провести контрнаступление.

Как следует из текста, выделенной помощи «по-прежнему недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем просто помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным будущим наступлением ВС РФ. Киеву не хватит сил, что самому совершать наступательные действия, отмечается в материале.

Ранее на Западе раскрыли, чем обернется пакет помощи от США для Украины.