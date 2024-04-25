Трамп назвал Байдена ненавистником и еврейского народа, и палестинцев

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден ненавидит и еврейский народ, и палестинцев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, Байден испытывает ненависть к Израилю и еврейскому народу. При этом, подчеркнул экс-президент, проблема заключается в том, что нынешний хозяин Белого дома еще больше ненавидит палестинцев и поэтому просто не знает, что следует делать.

До этого президент Байден во время критики Трампа оговорился и сказал, что властям США нельзя доверять.

24 апреля сообщалось, что Трамп готов в любое ближайшее время встретиться для проведения дебатов с Байденом.

23 апреля Трамп и Байден одержали победу на праймериз своих партий в штате Пенсильвания.

Ранее Байден заявил, что США являются единственным мировым лидером.