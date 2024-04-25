В Канаде ввели санкции против военного руководства Ирана

Канадские власти ввели санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Резу Аштияни. Об этом сообщает ТАСС.

При этом сообщается, что против командующего центральным штабом Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Голяма Али Рашида также введены санкции.

До этого Министерство финансов США расширило санкционный список по Ирану, включив в него восемь физических лиц и 15 компаний. Рестрикции минфина США также коснулись пяти морских судов и одного воздушного судна.

Еще раньше американские власти ввели санкции в отношении двух компаний и четырех граждан, обвиняемых в причастности к кибератакам со стороны. По данным Вашингтона, эти компании и физические лица имели отношение «к злонамеренной киберактивности», в результате которой в США пострадали более 10 частных фирм и государственных учреждений. Попавшие под санкции физические и юридические лица якобы проводили «скоординированную длительную кампанию», направленную на дестабилизацию критической инфраструктуры.

Ранее в Иране пригрозили гегемонистским режимам решительным ответом.