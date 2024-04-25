Путин анонсировал свой первый зарубежный визит на новом сроке полномочий

Президент РФ Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в мае собирается посетить Китай. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня планируется визит в мае [в Китай]», — сказал российский лидер, не уточнив даты визита.

В сообщении уточняется, что с учетом названного месяца этот визит может стать первой зарубежной поездкой президента на новом сроке полномочий.

До этого в Кремле рассказали о планах Путина на майские праздники. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у российского лидера «праздники рабочие».

Согласно информации представителя Кремля, запланирована грядущая поездка Путина в Якутию, дата пока открыта. Помимо этого, российский лидер намерен нанести рабочий визит в Китай, его примерные сроки также пока не раскрываются. Пресс-секретарь президента обратил внимание, что о поездке будет объявлено «вместе с китайскими партнерами».

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.