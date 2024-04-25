Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин анонсировал свой первый зарубежный визит на новом сроке полномочий

Путин на съезде РСПП сообщил, что планирует посетить Китай в мае

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в мае собирается посетить Китай. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня планируется визит в мае [в Китай]», — сказал российский лидер, не уточнив даты визита.

В сообщении уточняется, что с учетом названного месяца этот визит может стать первой зарубежной поездкой президента на новом сроке полномочий.

До этого в Кремле рассказали о планах Путина на майские праздники. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у российского лидера «праздники рабочие».
Согласно информации представителя Кремля, запланирована грядущая поездка Путина в Якутию, дата пока открыта. Помимо этого, российский лидер намерен нанести рабочий визит в Китай, его примерные сроки также пока не раскрываются. Пресс-секретарь президента обратил внимание, что о поездке будет объявлено «вместе с китайскими партнерами».

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами