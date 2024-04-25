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В РБ сообщили, что в Польше боевики готовятся к действиям против Белоруссии

В КГБ Белоруссии сообщили о подготовке в Польше действий против Белоруссии

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Artur Widak/Global Look Press

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Польше растет численность военных формирований, которые должны работать против РБ. Об этом сообщает ТАСС.

«На территории Польши сформировано и последовательно наращивает свою численность так называемое Посполитое рушение в составе восьми хоругвей общей численностью свыше 300 человек», — заявил Тертель.

По его словам, спецслужбы Белоруссии знают обо всех руководителях вооруженного формирования. При этом боевики сотрудничают со спецслужбами Польши и проводят тренировки по захвату зданий органов власти.

До этого глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин заявил, что в новой военной доктрине Белоруссии указывается на региональные цели Польши, для достижения которых Варшава может потенциально применить военные силы. По мнению главы ведомства, власти Польши могут попытаться реализовать территориальные амбиции с помощью военных сил.

Перед этим Всебелорусское народное собрание утвердило новую военную доктрину республики, в которой упоминается размещение на ее территории ядерного оружия России.

Ранее военный эксперт раскрыл смысл новой Военной доктрины Белоруссии.

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