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В США не исключили, что выделенный пакет помощи Украине был последним

Hill: консерваторы в конгрессе США считают, что пакет помощи Киеву был последним

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Rod Lamkey/Global Look Press

Консервативные законодатели США, выступающие против финансирования конфликта на Украине, предсказывают, что выделенный Киеву пакет помощи в размере $61 млрд был последним. Об этом пишет The Hill.

«Критики пакета от Республиканской партии признают, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выиграл этот раунд дебатов, протолкнув через конгресс выделение Украине 61 миллиарда долларов. Но они утверждают, что, если президент Байден вернется с очередной просьбой, он уйдет с пустыми руками», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что хотя Украина пользуется поддержкой в обеих палатах конгресса США, этот уровень в палате представителей среди республиканцев снижается. Хотя спикер Майк Джонсон вынес законопроект на обсуждение, он сделал это с большим риском для своего политического будущего, пишет The Hill.

«Большинство республиканцев в палате представителей проголосовали против увеличения помощи Украине, а некоторые консерваторы угрожают сместить Джонсона с поста спикера», — говорится в тексте.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине.

Позже глава Белого дома заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки на Украину. Он отметил, что «поставки начнутся немедленно».

Ранее стало известно, как Байдену удалось согласовать помощь Украине.

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