Россия может понизить дипотношения с Вашингтоном в случае конфискации ее активов

Российская Федерация рассматривает вариант понижения дипломатических отношений с Соединенными Штатами в случае практических мер по конфискации ее активов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что ответ России на конфискацию ее активов в странах G7 может включать контрмеры как экономического, так и дипломатического характера.

Днем 25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятный ответ РФ на возможное изъятие активов страны на Западе. Он заявил, что РФ ответит на изъятие активов исходя из своих интересов.

В этот же день доктор экономических наук Владимир Осипов назвал способ вернуть конфискованные Западом российские активы. Он отметил, что необходимо не только в ответ изъять средства США и Евросоюза, но и предусмотреть возможность возвращения конфискованных денег по частям.

Издание Bloomberg писало, что конфискация заблокированных российских активов США может негативно сказаться на спросе инвесторов на казначейские облигации Штатов и подорвать позиции доллара в мировой экономике.

Ранее экономист заявил, что курс доллара упадет после передачи российских активов Украине.