Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не вернет государствам Запада долги за выделенную финансовую помощь Киеву. Соответствующая публикация появилась на ее канале в YouTube.

Она выразила удивление фактом, что в Германии никто не обсуждает, что пакеты военной помощи Украине в значительной степени оформлены в виде кредитов.

«Очевидно, его не выплатят украинцы и украинки или Зеленский, даже если он явно припрятал несколько миллионов в каком-нибудь офшоре», — заявила Вагенкнехт.

По словам парламентария, очередной пакет военной помощи от Соединенных Штатов лишь принесет Украине новые разрушения, продлив страдания местных жителей. Она подчеркнула, что оказанная поддержка не изменит ситуации для ВСУ и не поспособствует мирному урегулированию конфликта.

До этого сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Таберрвил заявил, что Соединенные Штаты расходуют на Украину около $80 тыс. в секунду, призвав отказаться от подобных трат. Табервилл подчеркнул, что Вашингтону следует найти более удачные способы использования средств налогоплательщиков.

Ранее стало известно, как Байдену удалось согласовать помощь Украине.