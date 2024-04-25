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Лукашенко заявил, что обнимался с ядерной боеголовкой

Лукашенко пошутил, что обнимал ядерную боеголовку стратегического назначения

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о стратегическом ядерном оружии, которое до 1996 года было размещено в республике, и пошутил, что обнимал одну из боеголовок. Об этом он заявил во время выступления на VII Всебелорусском народном собрании, трансляцию которого вел телеканал АТН.

«Мы на территории Белоруссии имели самое современное на то время, оно и сейчас на вооружении в России, стратегическое оружие. Были размещены, и я их видел, как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения», — сказал Лукашенко.

Российское тактическое ядерное оружие находится на территории Белоруссии с марта 2023 года по договоренности президента РФ Владимира Путина с Лукашенко. 24 апреля 2024 года белорусский президент заявил, что это его с Путиным дело, как использовать ядерное оружие.

25 апреля в Белоруссии утвердили новую военную доктрину, согласно которой российское ядерное оружие является одним из инструментов сдерживания потенциальных противников.

Ранее в минобороны Белоруссии назвали цель размещения ядерного оружия РФ.

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