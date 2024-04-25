Cтало известно число тайно поставленных ракет ATACMS Украине от США

Украина получила более 100 ракет ATACMS, тайно поставленных Соединенными Штатами, и уже использовала их в ходе боевых действий против России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным высокопоставленного американского чиновника, в середине февраля Джо Байден тайно одобрил решение о поставке более 100 дальнобойных ракет Киеву, а также большого количества боеприпасов.

Как следует из текста, официальный Киев не упоминал о том, что уже получил и использовал небольшое количество ракет, чтобы сохранить это в тайне от России.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что тайную передачу ракет ATACMS Украине со стороны Соединенных Штатов невозможно оправдать, так как это несет угрозу безопасности для Крыма и других регионов России. По мнению дипломата, «особенно циничны заверения в том, что украинские «клиенты» якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории».

Ранее Песков заявил об участии США в конфликте на Украине.