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Песков заявил об участии США в конфликте на Украине

Песков: США напрямую вовлечены в конфликт на Украине

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Thomas Peter/Reuters

США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о поставке Киеву ракет ATACMS. По его словам, Штаты стараются повысить дальность работы тех систем вооружений, которые они поставляют Киеву. Однако это не сможет изменить исход специальной военной операции, заверил пресс-секретарь.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине и другим союзникам американцев.

Байден также сообщил, что Вашингтон начнет военные поставки Украине в ближайшие часы. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. Всего в общей сложности объем помощи Киеву составит $61 млрд.

Пакет военной помощи США составляет $95 млрд и, помимо Украины, предполагает выделение $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали ключевую цель, с которой США выделяют деньги Киеву.

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