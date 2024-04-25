США обвинили РФ в сокрытии информации после вето в ООН по ядерному оружию в космосе

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заподозрила Россию в сокрытии информации после того, как Москва наложила вето в Совбезе ООН на подготовленный Вашингтоном и Токио проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Об этом пишет Newsweek.

«Почему, если вы следуете правилам, вам бы не поддержать резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать? Это сбивает с толку и вызывает сожаление», — заявила Томас-Гринфилд.

Соединенные Штаты и другие члены Совбеза ООН не получили нужного результата, учитывая подсчет голосов, посетовала она.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что Россия заблокировала совместный проект резолюции США и Японии, направленный на размещение оружия в космосе, из-за того, что были проигнорированы предложенные ею поправки в документ.

24 апреля Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о ядерном оружии в космосе, использовав право вето. За документ проголосовали 13 из 15 стран Совбеза, КНР воздержалась от голосования.

Ранее в США попытались обвинить Россию в разжигании ядерной войны.