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В США попытались обвинить Россию в разжигании ядерной войны

Томас-Гринфилд попыталась обвинить Россию в разжигании ядерной войны

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Mike Segar/Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попыталась обвинить Россию в отказе от ответственности за предотвращение ядерной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что она сделала заявление после того, как Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.

По словам Томас-Гринфилд, она вернулась из поездки в Японию, где посетила последнее место, где когда-либо падала ядерная бомба — Нагасаки.

«Это было напоминанием о нашей глубокой ответственности за предотвращение бедствий войны и за то, чтобы ни одно место больше никогда не испытало ужаса ядерного оружия. К сожалению, сегодня Россия отказалась от этой ответственности», — резюмировала постпред США при ООН.

До этого генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси говорил, что правительство страны выражает сожаление из-за решения России наложить вето в Совбезе ООН во время голосования по проекту резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космосе.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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