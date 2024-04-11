В Эстонии планируют закрыть русские версии сайтов министерств

Член оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) внес законопроект о ликвидации версий сайтов министерств и других госучреждений на русском языке в парламент республики. Об этом сообщает издание Postimees.

«Законопроект «Предложение правительству республики о ликвидации русскоязычных версий сайтов министерств и других государственных учреждений» был внесен в Рийгикогу (парламент Эстонии. - «Газета.Ru») Яаком Валге, членом партии EKRE», — пишут журналисты.

В ходе выступления Валге отметил, что русскоязычных сайтов министерств нет в Латвии и Литве.

5 апреля сообщалось, что Украина, Литва и Польша будут совместно бороться с продуктами питания из России и Белоруссии.

8 апреля Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к ряду латвийских, эстонских и литовских средств массовой информации в качестве зеркального ответа на блокировку белорусских СМИ.

Ранее ряд стран выступил за усиление роли НАТО в помощи Украине.