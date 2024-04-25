В Кремле ответили на вопрос о рабочих планах Путина на следующую неделю

Президент РФ Владимир Путин уже определился с рабочими планами на вторую половину следующей недели. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, составлен ли уже график публичных мероприятий с участием главы государства на следующую неделю. При этом представитель российского лидера отметил, что впереди еще половина текущей недели.

«С середины следующей недели у нас уже есть рабочие планы. По необходимости появляются другие рабочие планы, о которых мы будем вам сообщать», — сказал пресс-секретарь Кремля.

24 апреля Песков анонсировал участие Путина в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Мероприятие проходит 25 апреля в Московском международном доме музыки.

На сайте союза отмечается, что ключевыми темами съезда станут взаимодействие бизнеса и властей в 2024 году и цели развития экономики РФ до 2030 года. В частности, участники мероприятия обсудят цифровизацию и развитие высокотехнологичных импортозамещающих производств.

Ранее в Совете Федерации РФ рассказали, когда пройдет церемония инаугурации президента.