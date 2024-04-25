Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о рабочих планах Путина на следующую неделю

Песков: у Путина уже имеется рабочий график с середины следующей недели

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин уже определился с рабочими планами на вторую половину следующей недели. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, составлен ли уже график публичных мероприятий с участием главы государства на следующую неделю. При этом представитель российского лидера отметил, что впереди еще половина текущей недели.

«С середины следующей недели у нас уже есть рабочие планы. По необходимости появляются другие рабочие планы, о которых мы будем вам сообщать», — сказал пресс-секретарь Кремля.

24 апреля Песков анонсировал участие Путина в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Мероприятие проходит 25 апреля в Московском международном доме музыки.

На сайте союза отмечается, что ключевыми темами съезда станут взаимодействие бизнеса и властей в 2024 году и цели развития экономики РФ до 2030 года. В частности, участники мероприятия обсудят цифровизацию и развитие высокотехнологичных импортозамещающих производств.

Ранее в Совете Федерации РФ рассказали, когда пройдет церемония инаугурации президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами