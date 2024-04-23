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Экс-советник Пентагона не исключил раздела Украины четырьмя странами

Полковник Макгрегор: Польша и Венгрия могут предложить Москве раздел Украины

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что поражение Киева в конфликте с Москвой станет основой для дискуссии о разделе республики между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией. Такую точку зрения он привел в материале для журнала American Conservative.

«Независимо от того, решат ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно украинской территории, имеющей исторические связи с их странами — это неизвестно, но неизбежный крах украинского государства и его вооруженных сил, несомненно, послужит основой для таких дискуссий», — считает Макгрегор.

В то же время он отметил, что в состав России войдут Одесса и Харьков, а также Москва захочет создать демилитаризованную зону на территории Западной Украины. Это необходимо для предотвращения появления «враждебной военной силы», считает экс-советник Пентагона.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправить войска на Украину говорят о начале раздела страны.

Ранее в США оценили вероятность возвращения Украины к границам до начала СВО.

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