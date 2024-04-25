Посольство РФ направило Турции ноту по полетам россиян в Мексику

Посольство России в Турции направило Анкаре ноту по поводу ситуации с ограничениями на транзит граждан РФ в Мексику и другие страны Латинской Америки. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны, внимательно изучается», — рассказала дипломат.

С начала февраля участились случаи отказа россиян от полетов Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку. Посольство России в Турции сообщило, что турецкие власти не предоставляют письменных объяснений по поводу происходящего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что проблему удастся решить благодаря дружественным отношениям между странами. Российское посольство в Мексике также сообщило о работе властей по решению проблемы с отказами россиян на рейсы Turkish Airlines.

Подробнее о сложившейся ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД обвинили США в проблемах с полетами россиян в Мексику.