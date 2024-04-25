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Журналист рассказал, как США уничтожают доказательства военных преступлений

Журналист Брюстер: США уничтожают доказательства преступлений в Сирии и Ираке

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Baderkhan Ahmad/AP

Пентагон стремится скрыть доказательства своих военных преступлений в Сирии и Ираке в период с 2012 по 2022 годы, к примеру, за весь 2015 год в рассекреченном документе Счетной палаты США нет ни одного сообщения о военных преступлениях Соединенных Штатов в указанном регионе, при этом именно тогда администрация экс-президента Барака Обамы наносила «тысячи ударов» по региону. Об этом заявил журналист Фредди Брюстер в интервью You Tube-каналу Redacted.

«Одна из наиболее тревожных вещей… заключается в том, что за весь 2015 год нет ни одного сообщения о военных преступлениях со стороны командного центра, контролирующего Ирак и Сирию. При этом в это время администрация Обамы осуществила тысячи авиаударов по стране, в том числе в разгар боевых действий в Сирии», - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на тот факт, что записи за 2017 год, касающиеся Центрального командования армии США, которое контролирует операции на Ближнем Востоке, также пропали из упомянутого документа.

В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что США передают в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина) нелетальное химическое оружие.

Ранее Ирак, Иран и Сирия договорились о борьбе с терроризмом.

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