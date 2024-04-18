Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирак, Иран и Сирия договорились о борьбе с терроризмом

Иран, Ирак и Сирия подписали документ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

close
100%
Ebrahim Noroozi/AP

Представители судебных систем Ирана, Ирака и Сирии подписали трехсторонний документ о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщает IRIB.

В публикации отмечается, что представители судебных систем трех государств подписали документ о сотрудничестве по выявлению и искоренению террористических группировок по итогам заседания первого раунда встреч судебно-правового комитета.

Агентство подчеркивает, что участники встречи выразили намерение вершить правосудие над террористами, в какой бы точке мира они не находились.

До этого Минюст США предъявил семи лицам из Ирана и Турции обвинения в терроризме. Всего по данному делу проходят четверо иранцев и трое граждан Турции.

Кроме этого, Соединенные Штаты конфисковали $108 миллионов, которые собиралась отмыть национальная нефтяная компания КНР при содействии обвиняемых.

До этого Минюст США сообщил, что шестидесятилетний американец Кирилл Буяновский признал вину в нелегальных поставках в Россию авиационного оборудования.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами