Ирак, Иран и Сирия договорились о борьбе с терроризмом

Представители судебных систем Ирана, Ирака и Сирии подписали трехсторонний документ о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщает IRIB.

В публикации отмечается, что представители судебных систем трех государств подписали документ о сотрудничестве по выявлению и искоренению террористических группировок по итогам заседания первого раунда встреч судебно-правового комитета.

Агентство подчеркивает, что участники встречи выразили намерение вершить правосудие над террористами, в какой бы точке мира они не находились.

До этого Минюст США предъявил семи лицам из Ирана и Турции обвинения в терроризме. Всего по данному делу проходят четверо иранцев и трое граждан Турции.

Кроме этого, Соединенные Штаты конфисковали $108 миллионов, которые собиралась отмыть национальная нефтяная компания КНР при содействии обвиняемых.

До этого Минюст США сообщил, что шестидесятилетний американец Кирилл Буяновский признал вину в нелегальных поставках в Россию авиационного оборудования.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.