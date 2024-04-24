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Пелоси призвала Нетаньяху уйти в отставку

Экс-спикер Пелоси призвала Нетаньяху уйти в отставку из-за политики в Газе

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Cecilia Fabiano/Global Look Press

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уйти в отставку из-за политики, проводимой еврейским государством в секторе Газа. Ее слова приводит Sky News.

По ее словам, Соединенные Штаты признают право Израиля на защиту, однако число пострадавших на территории сектора Газа палестинцев слишком высоко.

«Мы отвергаем политику и практику Нетаньяху — это ужасно…Что может быть хуже того, что он сделал в ответ?», — сказала Пелоси, имея в виду ответ Израиля на атаку ХАМАС 7 октября.

Она также напомнила, что глава израильской разведки подал в отставку. В конечном счете это должен сделать и Нетаньяху, считает экс-спикер палаты представителей США.

До этого стало известно, что глава израильского разведывательного управления Аарон Халива покинет занимаемую должность. Он в прошлом году взял на себя ответственность за провалы разведки, которые позволили исламистской группировке ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером.

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