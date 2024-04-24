Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трампа назвали «оппортунистом» в вопросе поддержки Украины

Der Spiegel: Трамп понял, каковы реальные настроения США в вопросе помощи Киеву

close
100%
Sam Wolfe/Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп осознал, каковы реальные настроения в стране в вопросе поддержки Украины, поэтому не стал препятствовать выделению военной помощи Киеву. Об этом пишет Der Spiegel.

«Трамп осознал, каковы реальные настроения в стране. Большинство американцев хотят, чтобы конгресс не оставался в полной блокаде, а реализовал важные политические проекты. Трамп следует этому мнению… Ему нужны умеренные колеблющиеся центристские избиратели. Люди, которые поддерживают Украину», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что в вопросе поддержки Киева он показал себя «оппортунистом, которым всегда был».

До этого газета The New York Times писала, что Дональд Трамп перестал негативно относиться к идее оказания помощи Украине со стороны Вашингтона. Газета указывает, что кандидат на пост главы государства поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона, «оставаясь в тени» и «отказавшись оказывать давление на республиканцев», чтобы они голосовали против выделения средств Киеву.

Ранее Трамп похвалил спикера Джонсона после принятия законопроекта о помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами