Трампа назвали «оппортунистом» в вопросе поддержки Украины

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп осознал, каковы реальные настроения в стране в вопросе поддержки Украины, поэтому не стал препятствовать выделению военной помощи Киеву. Об этом пишет Der Spiegel.

«Трамп осознал, каковы реальные настроения в стране. Большинство американцев хотят, чтобы конгресс не оставался в полной блокаде, а реализовал важные политические проекты. Трамп следует этому мнению… Ему нужны умеренные колеблющиеся центристские избиратели. Люди, которые поддерживают Украину», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что в вопросе поддержки Киева он показал себя «оппортунистом, которым всегда был».

До этого газета The New York Times писала, что Дональд Трамп перестал негативно относиться к идее оказания помощи Украине со стороны Вашингтона. Газета указывает, что кандидат на пост главы государства поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона, «оставаясь в тени» и «отказавшись оказывать давление на республиканцев», чтобы они голосовали против выделения средств Киеву.

Ранее Трамп похвалил спикера Джонсона после принятия законопроекта о помощи Украине.