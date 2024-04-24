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В Латвии захотели принимать иностранцев в армию в случае мобилизации

LSM: В Латвии хотят принимать иностранцев в армию в случае мобилизации

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Reuters

В Латвии готовят поправки к закону о военной службе, которые позволят привлекать иностранцев в состав Национальных вооруженных сил. Об этом пишет LSM.

Соответствующие поправки позволят привлекать в вооруженные силы иностранцев «в критических ситуациях». В то же время отмечается, что попасть в армию смогут граждане ограниченного числа стран-партнеров.

Согласно поправкам, в случае общей или частичной мобилизации иностранные граждане смогут в добровольном порядке поступать на службу.

«Латвия готовится к разным сценариям военных угроз, изучая опыт Украины. Цель этой инициативы — упорядочить нормативную базу, чтобы в случае исключительной ситуации или военного положения Латвия могла быстро принять иностранных добровольцев в дополнение к находящимся у нас силам НАТО», – заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что европейские страны должны вернуть обязательную военную службу и увеличить оборонные расходы до уровня эпохи Холодной войны на фоне якобы угроз от России.

Ранее в Литве хотели защититься от России «испанскими лошадьми».

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