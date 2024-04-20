В Литве хотят защититься от России «испанскими лошадьми»

Глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас и министр внутренних дел республики Агне Билотайте договорились о комплексном усилении охраны границы в кратчайшие сроки. Об этом сообщил сам руководитель военного ведомства, передает «Sputnik Литва».

«Мы составим план укрепления нашей границы в том или ином месте и примем определенные инженерные решения <…> Мы также рассмотрим, как совместными усилиями можно начать более интенсивно реализовывать военные стандарты структур министерства внутренних дел, которые могут бороться с гибридными угрозами», — сказал Касчюнас.

По его словам, например, структуры МВД будут обеспечены немного более тяжелым вооружением, в том числе пулеметами.

«Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени. <…> Мы думаем о железобетонных ежах, «зубах дракона», «испанских лошадях», — заявил глава минобороны. При этом он не пояснил, что подразумевается под термином «испанские лошади».

В то же время Касчюнас добавил, что в Литве на это запланированы денежные средства.

В январе 2024 года стало известно, что Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с Россией.

Ранее Литва запретила пересекать границу с РФ грузовому транспорту без груза.