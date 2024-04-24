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В США раскрыли, что заранее разместили помощь для Украины в Европе

Сенатор США Сахин: Вашингтон заранее разместил военную помощь для Украины в ЕС

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Efrem Lukatsky/AP

Сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир и член комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джин Сахин заявила, что Вашингтон до начала голосования о военной помощи Киеву разместил военную помощь для Украины на территории европейских стран. Ее слова приводит Foreign Policy.

«Американские военные заранее разместили боеприпасы и оборудование в Европе перед голосованием, чтобы ускорить доставку крайне необходимых предметов снабжения для находящихся в трудном положении украинских военных», — сказала Сахин.

Парламентарий подчеркнула, что Украина остро нуждается в военной помощи от Соединенных Штатов. По ее словам, ВСУ пускают лишь один снаряд на каждые пять выпущенных со стороны ВС РФ.

До этого представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер заверил, что Соединенные Штаты смогут передать Украине необходимое оружие и боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи.

Ранее в США усомнились в эффективности нового пакета помощи Украине.

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