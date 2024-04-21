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В США усомнились в эффективности нового пакета помощи Украине

WSJ: новая помощь США едва ли позволит кардинально изменить положение Украины

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Новый американский пакет помощи Украине едва ли позволит кардинально изменить ситуацию в зоне конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты пришли к такому выводу, проанализировав «тяжелое положение» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и успехи российских войск. Речь идет об обстановке на поле боя, сложившейся в последние несколько месяцев.

В материале подчеркивается, что украинские солдаты столкнулись с острым дефицитом артиллерийских снарядов. То же касается личного состава, уточнили авторы статьи.

По мнению обозревателей, новая помощь со стороны США не позволит Украине изменить ситуацию в свою пользу. Киев сможет продолжить отбивать атаки российских войск и удержать территории до получения дополнительного финансирования от европейских партнеров. Но на этом все, резюмировали журналисты.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

Ранее предприниматель Илон Маск раскритиковал принятие законопроекта о новом пакете помощи Украине.

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