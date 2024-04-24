Совфед до 20 мая определится по кандидатам в силовой блок

Совет Федерации до 20 мая определится по предложенным президентом России Владимиром Путиным кандидатурам силового блока нового состава правительства страны и доложит свою позицию главе государства. Об этом сообщила РИА Новости председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. Предстоит еще реализовать несколько задач, в том числе сформировать правительство, чтобы все заняли положенные места и активно включились в работу.

«Поэтому затяжки не будет», — сказала Матвиенко.

Накануне глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что инаугурация Владимира Путина состоится во вторник, 7 мая.

Также сообщалось, что планов по отставкам губернаторов в России до инаугурации президента, предварительно, нет.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».