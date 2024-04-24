Байден рассказал, когда подпишет законопроекты о помощи Украине

Президент США Джо Байден подпишет 24 апреля одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, чтобы Вашингтон мог на этой неделе возобновить поставки оружия Киеву. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что подпишет законопроект, а также выступит с обращением к американскому народу. Он планирует сделать это, как только законопроект попадет на его стол 24 апреля, чтобы Вашингтон смог начать отправлять оружие и оборудование Киеву на этой неделе.

До этого стало известно, что сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $61 млрд.

Общий объем данного пакета составил $95 млрд. Помимо денег для Украины, он включает в себя $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Ранее в Кремле отреагировали на новый пакет помощи Украине от США.