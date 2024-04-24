Египет опроверг сообщения о переговорах с Израилем по Рафаху

Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван опроверг сообщения о том, что Каир и Западный Иерусалим вели какие-то переговоры по возможной наземной операции Израиля в Рафахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Al Qahera.

Подчеркивается, что Египет «категорически не приемлет проведение военной операции» в Рафахе, поскольку оно приведет «к огромным потерям среди мирного населения и масштабным разрушениям». В этом городе размещены около 1,5 млн беженцев со всего сектора Газа.

Перед этим издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что США и Египет готовы оказать помощь Израилю в перемещении всех беженцев из Рафаха в Хан-Юнис в качестве подготовки к операции в Рафахе.

До этого Нетаньяху одобрил оперативные планы операции в Рафахе на юге Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.