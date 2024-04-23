Возвращение Украины к границам, которые существовали до начала военного конфликта с Россией, малореалистично. Такую оценку приводит газета The New York Times.

«Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам», — говорится в тексте.

В материале указывается, что страна станет меньше, но сможет удержать большую часть территорий, после чего экономически и стратегически интегрируется в Европу. Такое развитие событий лучше, чем «безоговорочное поражение», считают авторы.

В тексте указывается, что многие эксперты скептически относятся к идее возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма, «особенно после разочаровывающего контрнаступления в прошлом году». Также отмечается, что помощь Киеву со стороны Запада не поможет остановить продвижение ВС РФ.

До этого председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украина после окончания специальной военной операции может повторить судьбу послевоенной Германии. По мнению политика, раздел государства, утрата территорий, а также протекторат могут стать основными факторами жизни послевоенной Украины.

Ранее экс-советник Пентагона заявил о бессмысленности выделения денег Киеву.