Дональд Трамп, будучи президентом США (2017-2021 гг.), неоднократно критиковал Украину за коррупцию и признавал, что эта страна является частью России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших сотрудников президентской администрации.

По данным издания, на встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами Трамп неоднократно говорил, что Украина «полна ужасных людей».

Кроме того, по итогам первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Германии в 2017 году экс-руководитель США выражал недовольство из-за поддержки Украины со стороны Вашингтона, а в разговоре с лидерами стран Европы называл страну «вашей Украиной» и «частью России».

Президент РФ Владимир Путин перед началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года заявил, что Украина является неотъемлемой частью истории, культуры, духовного пространства России. Он также говорил о том, что русские и украинцы — один народ, а спецоперация направлена против неонацистов у власти.

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