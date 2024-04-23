На Украине назвали катастрофой ситуацию с набором в ВСУ

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин указал на катастрофическое положение страны из-за недостатка людей, которые могут пополнить ряды ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на Украине «вообще нельзя» набрать людей для вооруженных сил.

Соскин напомнил о разнице потенциалов Москвы и Киева, указав, что российский ВВП в десять раз больше показателей Украины, из которого Москва тратит 37% на нужды обороны. Он также подчеркнул, что население России превышает население республики в пять раз.

«Поэтому на Украине вообще некого набирать. Плюс, мужчины не хотят идти, потому что они задают себе нормальный вопрос: а за кого и за что воевать?» — указал Соскин.

До этого бывший советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что из Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали свыше 100 тыс. солдат. По мнению экс-советника украинского лидера, прежде, чем требовать от людей защищать свою страну, необходимо создать государство, которое хочется защищать.

Ранее Захарова резко высказалась о том, как Зеленский выманивает украинцев на родину.