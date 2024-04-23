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На демонстрации в поддержку Палестины в Турине пострадали полицейские и протестующие

La Stampa: в Турине прошла демонстрация в поддержку Палестины, есть пострадавшие

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Johannes Neudecker/Global Look Press

В итальянском Турине в результате столкновений с полицией во время манифестаций в поддержку Палестины пострадали как минимум четверо полицейских и двое демонстрантов. Об этом сообщает издание La Stampa.

Акция носила масштабный характер, в течение нескольких часов в части города были перекрыты улицы и не работали станции метро.

Участники выражали поддержку Палестине и осуждали проводимую Израилем в секторе Газа операцию. Часть претензий адресовалась и правительству Италии, которое, как было заявлено, экспортировало в Израиль более 2 млн единиц оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее США заблокировали резолюцию по принятию Палестины в состав ООН.

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