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Путин высоко оценил вклад экс-главы Верховного суда Лебедева в судебную систему

Путин: Лебедев многое сделал для развития судебной системы и правопорядка РФ

Российский президент Владимир Путин заявил, что бывший председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев очень многое сделал для укрепления правопорядка и развития судебной системы страны. Его слова передает РИА Новости.

«Очень много для укрепления правопорядка и развития судебной системы сделал <...> Лебедев», — подчеркнул глава государства на встрече с новым председателем ВС Ириной Подносовой.

Российский лидер высоко оценил вклад в развитие судебной сферы России экс-главы ВС, на протяжении 35 лет возглавлявшего высший судебный орган страны.

По оценке президента, председательство в Верховном суде РФ является очень важной миссией.

«Потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства», — утверждает Путин.

Некоторое время назад Совет Федерации постановил назначить председателем Верховного суда Российской Федерации Ирину Подносову.

Подносова с 1990 года работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. В 2018 году ее назначили председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Ранее Путин встретился с новым главой Верховного суда РФ.

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