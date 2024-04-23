Алиев высказался насчет мирного договора с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что достичь мирного соглашения с Арменией возможно к ноябрю. Об этом лидер Азербайджана заявил, выступая на конференции в Университете АДА («Азербайджанская дипломатическая академия») в Баку, передает ТАСС.

«Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным», — заявил Алиев.

По мнению азербайджанского лидера, для своевременного заключения мирного соглашения обе стороны должны работать для этого «от души».

До этого президент Ильхам Алиев на международной конференции в Баку заявил, что у Азербайджана и Армении есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение между ними, осталось лишь проработать детали.

15 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности его страны подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами. Речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.